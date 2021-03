Kazuo Ishiguro: ma kardan väga meie noorema põlvkonna kirjanike pärast

Auhinnatud kirjaniku Kazuo Ishiguro selgitusel on oht, et noored kirjanikud kardavad trollimist ja tühistamist, mistõttu hakkavad end ise tsenseerima. Teda teeb murelikuks, et inimesed võivad internetis anonüümselt kirjanikke lintšida ja teha nende elu väga raskeks, vahendab BBC. «Ma kardan väga meie noorema põlvkonna kirjanike pärast,» sõnas ta.

66-aastase Ishiguro selgitusel ohustab enesetsensuur eelkõige vähem kogenud autoreid, kes võivad vältida oma loomingus teatud vaatepunktidest kirjutamist. Ühtlasi ei pruugi nad julgeda kujutada tegelasi, kes jäävad välja nende endi vahetutest kogemustest. «Ma arvan, et see on ohtlik olukord,» märkis ta ja lisas, et noored kirjanikud võivad õigustatult tunda, et nende karjäär ja maine on hapramad ning seetõttu ei julge nad riskida.