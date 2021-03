Dr Ülar Allas selgitab uues raamatus lahti, mis on viirused ja kuidas vaktsiinid nende vastu aitavad

Millised on kõige ohtlikumad viirused? Miks on vaja igal aastal uut gripivaktsiini? Kas vaktsiine peaks kartma või pimesi usaldama? Neile ja teistele olulistele küsimustele leiab vastused värskest teosest «Viirused ja vaktsiinid».

Viiruste uurimise ja vaktsineerimise ajalugu on kirju nagu põnevusfilm, milles leidub kangelasi ja ohvreid, skandaale ja triumfe. See raamat aitab lugejal mõista viiruste ja vaktsiinide olemust ning saada osa teadusloo valust ja võlust.

Bioloogiadoktor Ülar Allas on riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija. Ta on avaldanud raamatuid ja kirjutanud arvukalt populaarteaduslikke artikleid, mis on võitnud mitmeid auhindu.