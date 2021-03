TÄHTTEOSE KIIRKURSUS ⟩ Oskar Luts ei leidnud enda lõbuks kirjutatud «Kevadele» väljaandjat ja võttis raamatu trükiks laenu

Projekti «Tähtteose kiirkursus» eesmärk on animeeritud klippidega anda lühiülevaade meie klassikute tippteostest ning tuua välja ka avastamata pärleid, mis võiksid pälvida rohkem tähelepanu.

«Tähtteoste kiirkursuse idee sündis soovist tuua kirjandusklassika digiajastusse, aga mitte ainult digiteeritud tekstina, vaid juba koos taustainfo, tõlgenduste ja köitva visuaaliga,» sõnas Eesti Kirjanike Muuseumide Ühingu juhatuse esimees Maarja Vaino. Tegemist on kirjanike muuseumide vahelise koostööprojektiga, milles osales 11 muuseumit, vaatluse all on 19 kirjandusteost.