Raamatukogu pakub head vaimset tervist toetavaid veebitegevusi

Selleks, et vanematel jääks rohkem aega enda vaimu puhkamiseks, korraldab raamatukogu palju põnevaid ja harivaid tegevusi laste päeva sisustamiseks. Lugemisprogrammis « Loeme ette » loevad raamatukoguhoidjad telefoni, Skype’i või Facebook’i (video)kõne teel ette raamatuid tunnetest ja räägivad lastega emotsioonide väljendamisest. Väikelastele toimuvad veebi teel põnnihommikuid ja keeleringid, veidi suuremad lapsed saavad osa võtta lugemismängudest ja –klubidest. Nende kohta leiab info Lastelehelt: https://keskraamatukogu.ee/lasteleht/martsis/ . Keskraamatukogu YouTube'ist leiab videoid , kus raamatukoguhoidjad õpetavad koduste vahenditega meisterdama, loevad muinasjutte ja korraldavad luulevõimlemisi jpm.

Koolilapsed ja noored on igavuse ja muremõtete peletamiseks oodatud veebisildade vahendusel toimuvatesse klubidesse ja ringidesse. Õpilased on teretulnud liituma Discord koolitööklubiga , kus raamatukoguhoidjad on abiks koolitööde tegemisel. Skype vestlusringides saavad keelehuvilised praktiseerida eesti, inglise, korea, rootsi, saksa ja vene keelt, küsida nõu uurimus- ja loovtööde koostamisel ning abi muusika õppimisel. Lisainfo leiab: https://keskraamatukogu.ee/lasteleht/koolitoo/. Tallinna Keskraamatukogu Noorteka Facebooki ja Instagrami otse-eetris jagavad raamatukoguhoidjad raamatusoovitusi. Noorte vaimse heaks toimub ka vaimse tervise klubi, kus raamatukoguhoidjad jagavad nippe vaimseks heaoluks ning soovitavad teemakohaseid raamatuid ja filme.