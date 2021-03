Rikkaks saamise karm ja lihtne tõde – küsi endalt: «Kelle käes on minu raha?»

Öeldakse, et mida rohkem inimesi saad aidata, seda rohkem on sul raha. Kui tahad teenida miljard dollarit, siis aita miljardit inimest. Neil, kes vajavad maailmas kõige rohkem abi, ei ole palju raha. Seetõttu on neil vaja sind ja sinu raha, et nende probleemidele lahendused välja mõelda. Leia viis, kuidas aidata miljardit inimest, ja ilmselt on sul lõpuks palju rohkem kui miljard dollarit. Lõpptulemusena saad peale suure rahasumma tõelise rikkuse: sõbrad, toetuse, armastuse, pärandi ja üleilmse imetluse.

Aga olgem ausad, ei ole võimalik aidata miljardit inimest, kui sul ei ole raha või kui sa ei leia kedagi, kellel on!

Seega küsi iseendalt: «Kelle käes on minu raha?» Jätka küsimist, kuni jõuad vastuseni. Raha leiab võluväel tee sinuni, kui pühendud täielikult sellele põhimõttele. Kui oled üks neist, kellele ei meeldi inimestega rääkida, sest sisendad endale, et oled introvert või lihtsalt häbelik, siis saa sellest üle. Tuleta meelde, et sulle ei meeldi ka vaevu ots otsaga kokku tulle või rahata olla. Kui eesmärgid on piisavalt suured, siis lõpetad endale valetamise ja tobedate vahenduste otsimise.

Sa ei saa rikkaks oma riidekapis, garaažis või elutoas tegutsedes. Seda ei juhtu. Kõik garaažimiljardärid said rikkaks siis, kui lahkusid garaažist, et müüa ideed, leiutist või toodet.

Oma teekonnal pankrotist esimese viie miljoni dollari teenimiseni keskendusin ainult küsimusele, kelle käes on minu raha. Reisisin kuus aastat kolmsada päeva aastas ning koputasin potentsiaalsete ostjate (investorite) ustele, et oma äriideed tutvustada. Mina pakkusin teenust ja nemad vahetasid selle raha vastu. Vihkasin iga hetke. Ma ei tahtnud seda teha, see ei meeldinud mulle, aga pidin end iga päev kokku võtma, et tööga ühele poole saada. Tegin Ameerika Ühendriikides ja Kanadas tuhandeid tasuta kohtumisi, reisisin oma kulul, et koguda tuntust ja leida võimalusi kohtuda õigete investoritega, lootes, et panen oma toote müügiks raha kõrvale ja kasvatan sissetulekut.

Miljardär Mark Cuban on öelnud: «Kõige tähtsam, mida pead äris õppima, on see, kuidas müüa.» Müük tähendabki lihtsustatuna küsimust «Kelle käes on minu raha?».

Kui selle küsimuse juba esitad, siis tahad teada saada, kuidas edukalt müüa; saan sind selles aidata veebilehel CardoneUniversity.com. Praegu koosta aga nimekiri tõenäolistest ostjatest ja tee ennast neile nähtavaks.

Kui sul on rahapuudus, siis sellepärast, et kulutad aega valede inimestega suheldes ega otsi vastust küsimusele «Kelle käes on minu raha?». Meie planeedil ei ole rahapuudust, nii et kui sul ei ole seda, on põhjus selles, et sul napib teadmisi raha kohta. Küsimusele «Kelle käes on minu raha?» vastust otsides kulutatud aeg on alati, alati, alati rahaliselt kasumlik.

Grant Cardone, «Miljonäri taskuraamat». FOTO: Raamat

Kui sa leiad inimesed, kellel on raha, kuid lahkud pärast kohtumist rahata, siis liitu minu veebilehega CardoneUniversity.com ja ma aitan sul lahendused leida.