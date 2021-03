Kirjastus ei anna enam välja raamatuid «And to Think That I Saw It on Mulberry Street», «If I Ran the Zoo», «McElligot’s Pool», «On Beyond Zebra!», «Scrambled Eggs Super!» ja «The Cat’s Quizzer». Ettevõtte pressiteates kirjutati, et raamatud kujutavad inimesi viisil, mis on haavav ja vale, mistõttu otsustati autori pärandi säilitamiseks nende väljaandmine lõpetada.