Kuidas saada teiste ees eelis? Ole järjepidev!

Edukas ettevõtja, koolitaja ja ajakirja Success pikaaegne väljaandja Darren Hardy õpetab, kuidas kasutada liitvõimenduse jõudu oma elu muutmiseks. Ta väidab, et pole tähtis, mida sa õpid, millist strateegiat või taktikat rakendad, edu tuleb ikka vaid liitvõimenduse tulemusena.

«Kui mõni tegevus annab mulle võistlusolukorras eelise, siis suudan olla järjepidev,» kirjutab Hardy. Miski ei hävita Võimsat Mo’d kiiremini ja kindlamini kui järjepidevuse puudumine. Ka suurepärastel, kirglikel ning ambitsioonikatel inimestel, kel on siirad kavatsused, võib järjepidevusest vajaka olla. Kuid see on väga võimas abivahend, mis lennutab sind oma eesmärkide poole.

«Aeg ja energia, mille pühendad korduvatele peatustele ja uuesti peatamatu hoo kättesaamisele, teevad su teekonna lõpuks kümme korda pikemaks. Õigupoolest usun, et sa ei jõuaks üldse sihtkohta, sul saaks millalgi kütus (energia, motivatsioon, usk, tahe) otsa. Palju lihtsam on ning ka energiat kulub vähem, kui tõused õhku vaid ühe korra ja säilitad pidevalt sama kiiruse (isegi kui see on teistest aeglasem) kogu teekonna ajal,» kirjutab Hardy.