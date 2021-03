Bruce ja Linda Lee Cadwell teadsid, et 11. oktoobril 1971 võivad neid maandunud lennuki juures reporterid ees oodata, mistõttu vahetasid nad pikal reisil kantud rõivad. Ent nad poleks osanud kuidagi ette kujutada, et Raymond Chow korraldab lennukitrepist laskunute tervitamiseks «Suure bossi» näitlejatest aurivi, igaühel latern käes. See seltskond tekitas Kai Taki lennujaamas kangelaste tervitamistseremoonia mulje, nii et Bruce koges triumfiga naasmise rõõmu.