Emakeelepäeva konverentsil arutatakse, milline on eesti keele elujõud

Rahvusraamatukogu iga-aastane emakeelepäeva konverents, mis on seekord pealkirjaga «Eesti keele elujõust», toimub virtuaalselt, et tagada juurdepääs igale inimesele – karantiinis või mitte.

Esinejana üles astuv president Toomas Hendrik Ilvese sõnul on eesti keel pidevas muutumises ja meie kohus on ise luua uusi sõnu, kuna vastasel juhul laename me need tuleviku tarbeks võõrkeeltest.