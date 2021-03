Pandeemia kiuste valis rahvas välja eelmise aasta kauneimad raamatud

Raamatu «Rehepapp ehk November» autor on Andrus Kivirähk, kujundaja Mari Kaljuste ja illustraator Jüri Mildeberg. Raamatu andis välja kirjastus Varrak. «Janu on kõikidel üks» autor ja väljaandja on Kirstiina Ehin, kujundajad Gabriela Urm, Mart Anderson ning Diego Almeyda. Teose «Liblikalend» autorid on Age Oks ja Doris Kareva, kujundaja on Kaire Guthan ning väljaandja kirjastus Pilgrim.