Käisin aidas ennist sügavkülmkapist midagi võtmas ja mõtlesin sellele, kui tobe on loota sügavkülmale. Isegi elektrikatkestust pole vaja, aitab sellest, kui mu laps külmuti ukse lahti unustab ja sees kõik ära härmab. Nii hiljuti juhtus.

Ja elekter on sama õrn ja ebausaldusväärne kui kaheksa-aastane laps. Elektri peale lootmine on lühike perspektiiv.

Aga sellegipoolest pole meil midagi paremat. Me elame elektriga «juba sada aastat» ja mõistlikumad meist hoiavad meeles, et sada aastat on lühike aeg.

Mis saaks meie elust, kui tuleks suur elektrikatkestus?

Epp Petrone, Väike Myy, «Meie taluelu». FOTO: Petrone Print

Mainisid kord, et oled «suurt elektrikatkestust» kogenud, sest elasid kunagi mõnda aega majas, kus polnudki elektrit. See tundus mulle väga oluline info – Sa oled kogenud oma nahal reisi minevikku. Mida tähendas päevarütm enne seda, kui elekter sai iseenesestmõistetavaks? Suvel ei ole elektrit eriti vajagi, valgust ja soojust on küllaga. Aga mida võis meie esivanematele – ja samamoodi meile – tähendada elu peaaegu et polaaröös? Keskpäevaks läheb korra valgeks, ja siis algab videvik ja öö. Külm ja pime.

Nüüd oled Sa aga samasugune elektrisõltlane nagu mina ning mulluses oktoobritormis läks teie leibkonnal kehvemini kui meil: meie saime poole päevaga elektri tagasi, aga teie kaotasite hulganisti sügavkülmkapi sisu. Ja ilmselt ka palju närvirakke, pärastpoole kindlustusega õiendades.

Kas Sa teed sel suvel oma korilust kuidagi teisiti või loodad ikka, et väikesed elektronid on kohal ja varustavad pidevalt-piisavalt?

Minul on tallu ostetud elektrigeneraator. Hiljuti oli elekter ära ja sain seda proovida. Esiteks on seda väga keeruline käima saada, olin selle jälle unustanud ja sain aru, et pean joonistama puust-ja-punaseks-plakati otse generaatori juurde seinale. Teiseks nõuab see masin tublit füüsilist pingutust, et käima läheks – jõuan otsapidi tagasi teema juurde «raske elu ilma peremeheta». Kolmandaks töötab ta kohutava lärmi ja haisuga, kuulutades kogu oma olemusega, et valitseb absoluutselt erakorraline häireolukord, elu ilma liinielektrita. Jah, seda mürisevat monstrumit saab ajutiselt kasutada, näiteks selleks, et puurkaev pumpaks vett, aga mitte pikalt. Samas tuleb seda generaatorit regulaarselt aeg-ajalt kasutada, muidu läheb bensiin sees kehvaks. Ja õpetuses on üleüldse öeldud, et bensiini ei tohiks generaatoril sees hoida.

Lühidalt öeldes: ma pigem kahetsen seda kallist ostu, kuigi kõik mõistlikud inimesed, Sina nende hulgas, on mulle öelnud, et generaator on maamajapidamises vajalik abimees.

Vahetaksin selle meeleldi toimiva klassikalise kaevu vastu, aga kahjuks on meie kaev kuiv ja just puurkaevu tõttu olen oma majapidamises alatine elektrisõltlane. Olen küll teinud kindlaks, kus asub lähim allikas. Ja tean, kus on mu seljakott, veekanistrid, taskulambid, patareid, tikud, küünlad… Oktoobritorm oli hea õpetaja.