Apollo raamatupoodide müügiedetabeli tipus on üllatuslikult Kristi Saare käsiraamat «Kuidas alustada investeerimisega», mis ilmus 2018. aastal. Samuti on teisel kohal samast aastast Benjamin Grahami «Intelligentne investor». Tundub, et koroonakriis on pannud mõtlema, kuidas raha kasvama panna.