Lihtne nipp, kuidas leida oma «miks»

Kogu ja jutusta oma lugusid

«Igaühel meist on vaid üks MIKS. See ei räägi sellest, kes me tahaksime olla; pigem on see meie tõelise olemuse väljendus- Kui sa juba alateadlikult elad oma MIKSi järgi, siis annab selle väljaütlemine sulle veelgi võimsama tööriista oma elu kujundamiseks. Samas, kui sa mingil põhjusel ei saa oma MIKSi järgi elada, siis mõistes oma tegutsemise eesmärki, põhjuseid ning tõekspidamisi, aitab see sul vajadusel teel suunda muuta või näha uusi perspektiive, uut tööväljakutset, nii et tunneksid end rahulolevana, mis senimaani näis olevat võimatu,» selgitab Sinek.

Põhiolemuselt on MIKS päritolulugu. Heites pilgu oma minevikku ning püüdes sealt leida olulisemaid mõjuaspekte – meie kogemusi, meid mõjutanud inimesi, inimesi meie elus, meie elu kõrg- ja madalpunkte – märkame mustreid. Meie MIKS kujuneb välja hilises teismeeas. Et seda MIKSi avastada, peame tagasi minema oma mälestustesse – meie kõige olulisematesse hetkedesse – ning püüdma seal siduvaid tähendusi otsida. Gruppide MIKS pärineb samuti minevikust: see on kas ettevõtte loomise lugu või siis on see kujunenud grupi liikmete endi lugudest, miks on nad sellesse gruppi kuulumise üle nii uhked. Mõlemal juhul on MIKSi avastamine nagu kulla väljasõelumine minevikujõest: kuld on vaid mattunud jõkke kogunenud rusude alla ja pillutatud jõevoogudesse. Ainult siis, kui võtad endale aega oma mineviku olulistes hetkedes ringi vaadata, uurides iga väiksematki killukest, võib sellest ühel hetkel saada tõeline aare.

Mida erilisemad need mälestused on, seda parem