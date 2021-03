Gustav Suitsu luulepreemia pälvis Mats Traat luulekoguga «Taivatäis tsirke»

Žüriiliikme Arne Merilai sõnul on Mats Traadi Palanumäe-sarja hakatud kutsuma jõgiromaaniks, kuid tema kui «Kandiliste laulude» ja «Harala elulugude» autor on ka jõgiluule looja. «Tema visa looming on nagu Väike- ja Suur Emajõgi, mis voolavad läbi Lõuna-Eesti, Otepää Pühajärvest Võrtsjärve ja läbi Tartu Peipsisse. «Taivatäis tsirke» jätkab meie murdeluule traditsiooni, mille eelkäijad olid Käsu Hans, Gustav Adolph Oldekop, Hendrik Adamson ja Artur Adson. Nagu «Kerkokella» autor Gustav Suits ja võru keelele lähenev Jaan Kaplinski, hoiab Mats Traat elus tartu keele poeetikat.»