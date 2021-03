2022. aasta raamatukogu teema-aasta eestvedajaks saab Rahvusraamatukogu

Raamatukoguaasta fookuses on tõsiasi, et raamatukogude roll ühiskonnas ja kogukondades on fundamentaalselt muutumas – info hulk suureneb ja digitaliseerub üha kiirenevas tempos ning see paneb raamatukogudele uued ülesanded nii ühiskondlikus kui ka kogukondlikus plaanis.