Brian Wampleri vanemad olid müügiesindajad ning seega keskmistest vanematest ettevõtlikumad, kuid nad kasvatasid Brianit pürgima tasuvale töökohale «hoolimata sellest, kas see tekitab kirge või mitte». Seega läks Brian pärast üle noatera keskkooli lõpetamist tööle ehitusse. Mõni aasta hiljem kahekümnekaheselt, hakkas ta remonditeenust osutama omal käel, alltöövõtjana. See ei olnud tema kirg, aga see oli parem kui kellegi alluvuses töötada. «Parem» on siinkohal küll suhteline, sest ta vihkas oma tööd südamest.