JUTUVESTJA SALADUSED ⟩ Lugu sellest, kuidas sarmikas esineja sai TED-i pikima kiidutormi osaliseks

Gallo jagab oma raamatus lugu, mida Bryan Stevenson rääkis lugu TED-i publikule 2013. aastal ja pälvis pikima aplausi TED-i 30-aastase ajaloo jooksul. Stevenson pidi enne konverentsi lõppu lahkuma, et ühe ülemkohtu lahendi kallal töötada. Ta sai hiljem teada, et TED-i publik oli tol päeval sundimatult – ja ilma, et seda oleks palutud – annetanud Stevensoni mittetulundusühingule miljon dollarit. Stevensoni lood tegid ta nii veenvaks, et lõppkokkuvõttes tõi tema kõne iga minut 55 000 dollarit.

Lihtne žest muutis üheksa-aastasena Stevensoni elu ja seadis ta tunnustatud kodanikuõiguste advokaadiks saamise kursile. Vanaema kutsus ta kõrvale, kui ta nõbudega mängis, ning pidas talle meeldejääva kõne. «See olnuks nagu eile. Ma ei unusta seda iialgi,» meenutab Stevenson. «Ta viis mu välja ja lausus: «Bryan, ma tahan sulle midagi öelda, kuid sa ei tohi sellest kellelegi rääkida.» Ta pani mind istuma, vaatas mulle silma ja sõnas: «Tahan, et sa teaksid, et olen sind jälginud.» Ja jätkas: «Ma arvan, et sa oled väga eriline. Arvan, et võid teha, mida iganes soovid.»»

«Ühel päeval tuli vend õlle kuuspakiga koju – ma ei tea, kust ta selle sai -, kutsus mind ja õde kaasa ning läksime koos metsa. Möllasime seal nagu tavaliselt. Siis võttis vend lonksu õlut, pakkus natuke õele, temagi võttis, ning seejärel pakkusid nad ka mulle. Vastasin: «Ei, ei, ei. Ma ei soovi. Teie võite juua. Mina ei taha õlut.» Vend ei jätnud järele: «Ole nüüd. Täna joome õlut; sa teed alati, mida meiegi. Mina võtsin lonksu ja õde ka. Võta sina ka.» Ütlesin talle: «Ei, see ei tundu õige. Laske teie hea maitsta. Laske teie hea maitsta.» Vend jäi mind jõllitama. Ta jätkas: «Mis sul viga on? Võta õlut.» Ta põrnitses mind ja lisas: «Oi, ma loodan, et see vestlus vanaemaga ei hoia sind tagasi.» Mina vastu: «Millest sa räägid?» Tema seepeale: «Hmh, vanaema räägib kõigile lapselastele, et nad on erilised.» Olin pahviks löödud. Ja pean midagi üles tunnistama. Ütlen midagi, mida võibolla ei peaks ütlema. Tean, et see võib kõmu tekitada. Kuid olen 52 aastat vana ja tunnistan üles, et ma pole kunagi tilkagi alkoholi joonud. Ma ei ütle seda, sest see on üllas, ütlen seda, sest iseloomus on jõud.»