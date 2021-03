7 raamatut neile, kel õudusfilmidest kõheduse tekitamiseks ei piisa

Raamatus ei saa ootamatult ehmatada nii, et inimene võpataks. Pole eriefekte, kõhedat taustamuusikat ja võikaid kaadreid koletislikest lõustadest või verest. Raamatu saab alati käest ära panna ja loetut mõõdutunde järgi seedida. Sellegipoolest haaravad osavad kirjanikud su meeled nii oskuslikult oma haardesse, et kujutlused sellest, mis võivad olla, on veel palju õudsemadki, kui filmis nähtu eal olla saaks.