Eesti esimene sõnadeta raamat «Appi!» on lugu appikutse kuulmisest ja nõrgemate aitamisest

Kertu Sillaste, «Appi!». FOTO: Raamat

««Appi!» on lugu appikutse kuulmisest ja nõrgemate aitamisest. See on raamat keerulistest valikutest, vastutuse võtmisest, rasketest olukordadest üle saamisest ja suureks kasvamisest. Kas julgeme hüpata tundmatusse, et aidata neid, kes appi hüüavad? Kas tõttame appi ka siis, kui maastik tundub ohtlik ja võõras?» kirjutab Kertu Sillaste raamatu sünniloo kohta.

«Sõnatus raamatus pole teksti pilte selgitamas. Tegija väljendusvahenditeks on värvid, heletumedused, näoilmed, kehahoiakud, tegelaste suurused ja väiksused, ka pildi stiil ja iseloom. Nende abil saab muuta pildid lugu jutustavalt kõnekaks,» lisab autor.

Sõnatu raamat on teistmoodi lugemiselamus igas vanuses lugejale. See juhatab lapse kirjatarkuse maailma, eeldamata lugemistehnilisi oskusi. See aitab ärgitada fantaasiat, luua tähendusi ja arendada jutustamisoskust, õppida tundma loo ülesehitust ja rikastada sõnavara.

Sõnatu raamat on arusaadav ka siis, kui pole ühist keelt.

Raamatu autor Kertu Sillaste on tegelnud tekstiili- ja tarbekunstiga, illustreerib ja kujundab raamatuid ning on omandanud kunstiõpetaja kutse. Tema varem ilmunud autoriraamatud «Kõige ilusam seelik» (Koolibri 2019) ja «Mina olen kunstnik» (Koolibri 2018) on valitud 5 kauneima Eesti lasteraamatu hulka.