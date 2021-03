«Emal on vähk. Ta võib olla suremas. Ta võib äragi surra»

/---/

«Emm.» Kurk tuli puhtaks köhatada, enne kui ta suutis ülestunnistusega lagedale tulla. «Sinust on armas sedasi öelda, aga see ei ole sinu süü. Sul on õigus, et koju tulla tahtsin ma selleks, et sind näha, aga koju jäin ma hoopis muudel põhjustel.»

Laura kortsutas kulmu. «Mis muudel põhjustel? Sa armastasid New Yorki.»

Ma vihkasin New Yorki.

«Sul läks seal nii kenasti.»

Mul oli seal tunne, et upun.

«See poiss, kellega sa seal kohtamas käisid, oli sinust nii sisse võetud.»

Ja igast vagiinast terves korrusmajas.

«Sul oli nii palju sõpru.»

Äratulekust saati pole enam ühestki midagi kuulda olnud.

«Nojah,» ohkas Laura. Julgustusi jätkus napilt, ehk olidki need öeldud pigem avameelsusele õhutamiseks. Nagu ikka, nii luges ta Andy näolt kõike otsekui avatud raamatust.

«Lapsuke, sina tahtsid juba maast madalast teistsugune olla. Eriline. Selles mõttes, et nagu inimene, kellel on talenti, kel on ebatavaline anne. Loomulikult oled sa mulle ja isale niigi eriline.»

Andy pööritas silmi. «Aitäh.»

«Sa oled andekas. Oled nutikas. Enamat kui nutikas – sa oled tark.»

Andy hõõrus kätega nägu, just nagu aitaks see tal end vestlusest maha kustutada. Ta teadis, et on andekas ja nutikas. Häda oli selles, et New Yorgis olid kõik teisedki andekad ja nutikad. Isegi noormees bodega leti taga oli Andyst vaimukam, kärmem ja targem.

Laura ei jätnud: «Normaalne olla pole ju vale, normaalsetel inimestel on väga sisukas elu. Võta või mindki! Normaalsus ei tähenda, et peaks ennast olme nimel maha salgama.»

«Ma olen kolmekümne ühe aastane, ma pole kolm aastat kellegagi päriselt kohtamas käinud, mul on kuuekümne kolme tuhande dollariline tagasimaksmata õppelaen, kusjuures kraadini ma ei jõudnudki, ja ma elan oma ema garaaži peal ühetoalises korteris,» ütles Andy. Õhk pahises sõõrmetes, kui ta hingata üritas. Selle pika nimestiku sõnastamine tekitas rinnakorvi ümber rõhuva võru. «Küsimus pole selles, mida ma veel saaksin ette võtta, vaid selles, mida ma veel saaks nässu keerata.»

«Ei keera sa midagi nässu.»

«Emm …»

«Sulle on saanud harjumuseks norutada. Kõigega on võimalik harjuda, iseäranis halbade asjadega. Aga nüüd on võimalik liikuda üksnes ülespoole. Põrandalt ei anna enam kuhugi kukkuda.»

«Sa keldrist oled ikka kuulnud?»

«Keldrilgi on põrand.»

«See on maa.»

«Aga maa on ju sama mis põrand.»

«Maa tähendab umbes nagu kuue jala sügavusel mulla all.»

«Miks kõigesse nii morbiidselt suhtuda?»