Jodie Fosteri 6 lemmikraamatut, mis on tema loometööd väga olulisel määral mõjutanud

Eluaegne kirjanduse austaja Jodie Foster, kes on olnud nii näitleja, režissöör kui produtsent, rääkis ajakirjale O Magazine, millised teosed on tema elu ja tööd kõige rohkem mõjutanud. Siin on kuus Fosteri lemmikteost, mis on andud oma panuse sellesse, kuidas ideed tema peast filmilinale jõuavad.

Charles Baudelaire, «Kurja õied» («Les Fleurs du mal»)

Foster õppis Los Angeleses Prantsuse keskkoolis ja nagu seal kombeks oli, õppis temagi lähemalt Charles Baudelairi loomingut. «15-aastaselt, endassetõmbumise ja sünge eneseleidmise kõrgpunktis, lugesin ma tema luuletusi peast ja mind vaimustas tema eksootiline keel, täis tabuideesid ning kummalisi surma ja kõdunemisega seotud metafoore,» selgitab ta. «See on kohustuslik lugemine kõigile depressioonis noorukitele.»

Toni Morrison, «Saalomoni ülemlaul» («The Song of Solomon»)

Ülikoolis Morrisoni loomingut tudeerides paelus Fosterit enim Morrisoni suhe Aafrika suulise pärimusega. «Minu lemmikkoht kirjeldab veeplekki puulaual - kuidas see plekk aja ja perekonnaloo kulgedes uue elu ja tähenduse saab. Ma arvan, et Morrisonil on tänapäeva ameerika ilukirjanduses kõige tähendusrikkam poeetiline hääl ja mul pole kunagi ükski tema teos vahele jäänud,» sõnab Foster.

Raymond Carver, «Cathedral» (Katedraal)

«Carver on minimalismi kuningas,» kiidab Foster ja toob seda novelli tema loomingu heaks näiteks. «Tema tegelased ei saa iseenda motivatsioonist ja oma tegude tagajärgedest ise mitte midagi aru. Nad lihtsalt elavad ja ei küsi, miks. Näitleja ja lugejana armastan ma seda.»

Foster sattus 13-aastaselt Kreeka tragöödiatest suurde vaimustusse ja peab Eripidese omi parimateks. Tema selgitusel on sealne saatuse mõiste omamoodi seotud sellega, mida me peame tänapäevaseks psühholoogiaks. «Neid tegelasi on võimatu unustada – võtame või Medeia, kes tapab enda armastatud lapsi, kui mees teda reedab. Nendes lugudes on väga palju kirge.»

David Sedaris, «Naked» (Alasti)

«Selles autobiograafilises esseekogumikus näeb inimkonna kurjuse detaile läbi ühe tõeliselt kummalise mehe silme läbi,» selgitab Foster. «Sedarise tähelepanekud on mõnikord imelikult naljakad ja ootamatult liigutavad - kaasa arvatud tema eneseleidmise teekond nudistide laagris. Lugesin raamatu ühe hooga läbi ja ostsin siis veel viis tükki, mida sõpradele kinkida.»

Rainer Maria Rilke, «Kirjad noorele luuletajale» («Briefe an einen jungen Dichter»)

«See on punt kirju, mille Rilke kirjutas luuletajale, kes tema nõu palus. On selge, et Rilke soovib nooremat meest julgustada, kuid ta ei saa ka reeta omaenda pettumust maailma ja iseenda tähtsusetuse suhtes. Mulle meeldib, kui alandlik Rilke on,» kiidab Foster, kes on vahel kinkinud seda raamatut siidisalli pakituna mõnele režissöörile. «Kui tunnen end läbikukkununa või kahtlen oma töös, võtan riiulist selle raamatu ja pakin ta väga hellalt lahti.»