Warren Buffett soovitab raamatuid, mis õpetavad nutikalt investeerima

Ettevõtja Trey Lockerbie rääkis hiljuti podcastis The Good Life, et kohtus mõned aastad tagasi Warren Buffettiga ja nad sõid õhtust. Äremees kasutas võimalust ja küsis miljardärilt, kas tema mentori Benjamin Grahami raamatud ka tänapäeval kehtivad või on need juba ajast ja arust. Graham kirjutas raamatu «Security Analysis» (Väärtpaberite analüüs) 1934. aastal ja sellest tuntumagi teose «Intelligent Investor» (Intelligentne investor) 1949. aastal.

«Intelligentne investor» on vast Warren Buffeti lemmikraamat. «Kõigist investeeringutest, mis ma kunagi olen teinud, oli selle raamatu ostmine üks kõige paremaid, kui mitte arvestada kaht abielutunnistust,» on ta öelnud 2013. aastal. Autor selgitab tema sõnul oma ideid loogiliselt ja elegantselt, nii et see on kõigile arusaadav.