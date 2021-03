Kuidas seda ellu rakendatakse?

Puutusid infosfääriga kokku juba kasvuaastatel. Sõbrad ja perekond hakkasid sind tasapisi unistusest eemale juhtima ning eneseväärikust alla suruma. Võibolla liitusid mõne usulahuga, mille õpetuse järgi sa juba sündisid igavese patusena.

Randy Gage, «Miks sa oled rumal, haige ja rahast lage». FOTO: Raamat

Gage selgitab, et sind programmeeritakse vähehaaval, vaevumärgatavalt. Sul kujunevad välja uskumused, mis tsementeeritakse sinu isiksusse. Sa ei pane seda tähele, kuid nii see on. Sinu peamised, kõige olulisemad uskumused suhete, raha ja edu kohta programmeeritakse sinusse enne, kui saad kümneaastaseks!

Kord juba puuduse ja piiratusega programmeeritud, hakkab sind tõmbama rõhutute, vaeste ja kaotajate poole. Tasapisi lakkad jõukaid inimesi usaldamast. Sinu eneseväärikus langeb ning pead tõstab väärtusetus. Unistused kahanevad järjest, need näivad aina kaugema ja kättesaamatuna. (Pea meeles, et kõik käib alateadlikult.) Kui su eneseväärikus on päris madalale langenud, hakkad ilmselt tegema seda, mida minagi: lood endale palju dramaatilisema kangelase teekonna kui seni, lootes, et see paneb sind end paremini tundma.

Hakkad alateadlikult iga tegevusega oma teele takistusi looma, endale väljakutseid esitama ja oma ellu tagasilööke kutsuma. Hakkad tegelema projektidega ja esile tõstma saavutusi, mis on ilmselgelt liiga lihtsad, kuid näitad neid keerulisemana, et saaksid näida kangelaslikumana. Ent mida rohkem draamat, seda enam traumat – ja seda üllama, vaprama ja kangelaslikumana end tunned. Või vähemalt võiks see nii olla. Aga loomulikult ei lähe kunagi kõik päris nii, nagu plaanitud, sest sead eesmärke järjest kaugemale ja kaugemale, mistõttu oled määratud ebaõnnestuma ja see paneb sind end veel kehvemalt tundma.

Autori lugu omast kogemusest

Gage kirjutab oma raamatus, et oli teismelisena alkohoolik ja narkosõltlane. Teda pandi relvastatud röövi eest trellide taha vaid 15-aastasena. Kui ta oli taas õigel teel, õnnestus tal edukalt läbi kukkuda tervelt kümne äriettevõtmisega. Tal oli järjepanu 11 ebaõnnestunud suhet. Kõik kulmineerus, kui ta oli saanud 30 ja maksuamet arestis ta äri tasumata maksude tõttu ning pane selle kohtus oksjonile.

Pärast seda ei olnud tal ei kodu, autot ega töökohta, oli aga 55 000 dollari eest võlgu. «Olin sunnitud müüma oma mööbli, et tasuda üüri, menüüd olid sel ajal kolm korda päevas makaronid juustuga. Lõpuks pidin esitama endale kõige olulisema küsimuse: kas kuriteopaigal oli alati kohal üks ja seesama inimene?» meenutab ta.

Loomulikult ei meeldinud talle selle küsimuse vastus, aga ta pidi sellega silmitsi seisma, sest see tõmbas tähelepanu välistelt teguritelt eemale ning sundis vaatama sissepoole. «Hakkasin uurima külluse teemat, millega olen tegelenud tänapäevani. Alustasin enesearengu ja isikliku kasvu teekonda. Ajapikku märkasin, et olin oma edu 30 aastat lihtsalt eemale tõuganud, sest ei uskunud end seda väärt olevat,» nendib ta.