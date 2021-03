SAATAN PALJASTAB ⟩ Mis on sihikindlus ja miks see vajalik on?

K: Teie Majesteet hakkab nüüd lahti harutama seitset salaprintsiipi, mille abil saab inimene nõuda elult spirituaalset, vaimset ja füüsilist vabadust.

Ära nende printsiipide kirjeldamisel koonerda. Soovin täielikku selgitust, kuidas saab igaüks, kes otsustab teisi kasutada, seda teha. Räägi meile kõigest, mis puudutab sihikindluse printsiipi.

Sharoni märkus: Siin läheb ülekuulaja hoogu ja sirutab tuiksoone järele. Kas meil on otsustavail hetkil sama palju julgust, et tegutseda säärase agressiivsuse ja sihikindlusega?

V: Sunnid mind enesetappu sooritama! Kui tee hullumeelse mõtte selle pihtimus avalikustada teoks, avad põrguvärava ja päästad valla kõik hinnalised hinged, kelle olen aegade jooksul kogunud. Röövid minult ka veel sündimata hinged. Vabastad mu kütkeist miljonid praegu elavad. Lõpeta, anun sind, enne kui on liiga hilja.

K: Siis on mu kahtlustel alust. Näen su vingumisest, et sa pole mulle selle loo olulisimat osa veel jutustanud. Oled andnud vaid ähmaseid üldistusi. Nüüd aga, kui sunnin sind üksikasjalikuks minema ja avalikustama, kuidas on võimalik hüpnootilise rütmi nõidust murda, hakkad sa kiunuma. Lase käia. Too kuuldavale kõik, mida sul on sihikindluse printsiibi kohta öelda.

V: Valad vett põrgutule, kuid see on sinu vastutus, mitte minu. Võingi ehk välja öelda, et iga inimene, kes on oma eesmärgis ja plaanides kindel, saab panna elu andma talle kõike, mida ta soovib.

K: See on väga ulatuslik väide, Teie Majesteet. Soovid seda ehk veidi koomale tõmmata?

V: Koomale tõmmata? Ei, soovin seda laiendada. Kui kuuled, mida mul on öelda, mõistad, miks on sihikindluse printsiip nii oluline. Mu vastaspool kasutab väikest kavalat nippi, et inimesi minu kontrolli alt välja petta. Vastaspool teab, et sihikindlus sulgeb inimese meeled minu eest nii kindlalt, et ma ei saa neisse sisse murda, välja arvatud juhul, kui suudan teda ahvatleda hulkuma.

K: Miks ei anna vastaspool su saladust kõigile inimestele edasi, keelitades neid sind sihikindluse abil vältima? Oled juba tunnistanud, et kaks inimest sajast kuuluvad vastaspoolele.

V: Sest olen kavalam kui mu vastaspool. Juhin inimesed ahvatluse kaudu kindlameelsusest kõrvale. Kontrollin rohkem inimesi kui vastaspool seepärast, et olen parem müügi- ja sõumees. Ahvatlen inimesi sellega, et pakun neile külluslikult mõtteharjumusi, milles neile meeldib mõnuleda.

K: Nii et sa oled parem müügimees kui kõikvõimsus?

V: Kui poleks, poleks mul ka suurem järgijaskond.

K: Kas sihikindlus peab olema kaasa sündinud või saab seda omandada?

V: Nagu olen juba öelnud, sünnivad kõik kindlameelsuse algetega, kuid 98 inimest sajast kaotab need pikatoimelisuse pärast. Meelekindluse privileegi saab säilitada ainult siis, kui kasutada seda põhilise lähtekohana kõigis oma tegemistes.

K: Aa, mõistan! Meelekindluse printsiibist on kasu siis, kui seda kasutatakse samuti, kui ehitatakse üles tugev keha – pideva, süstemaatilise treeningu abil. Kas nii?

V: Oled sõnastanud tõe selgelt ja täpselt.

K: Nüüd hakkame kuhugi jõudma, Teie Majesteet. Me oleme lõpuks leidnud alguspunkti, millest peavad lähtuma kõik, kes soovivad ise oma elu juhtida.

Su hämmastavast pihtimusest oleme saanud teada, et sinu hinnalisim trump on inimese ettevaatamatus, mis võimaldab sul ta lihtsate peibutiste abil ebamäärasuse tihnikusse juhatada.

Oleme õppinud, et mitte kedagi ei saa meelitada hulkuma, kes võtab vääramatult nõuks ja teoks olla kõigile igapäevategevustest sihikindel. Ilma hulkumisharjumuseta jäävad su ahvatlused vastuseta. On see õige?