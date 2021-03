Karl Martin Sinijärve raamatusoovitus: liiga tummine käntsakas, et seda korraga neelata

Ma ei oska plaksti nimetada teist teost me kodumaiselt lugemislaualt, mille sissejuhatus võtab pea poolteistsada lehekülge, olles sellega mahukam ja sisukam nii mõnestki raamatust tervikuna. Selle võib ju särasilmselt andeks anda, sest teos ise on paras tellis, ligi tuhat lehekülga ning see sissejuhatus ajab asjahuvilisel juba ihu kihelema, lugemislootus kerkib kõrgustesse.