Mindset coach Karmo Kivi 5 raamatusoovitust, mis aitavad keskenduda iseendale

Kuigi raamat on koostatud eelmisel sajandil, sisaldab see teadmisi, mis kehtivad olenemata ajastust. See raamat on 25 aasta uurimustöö tulemus, mille käigus küsitleti enam kui 25000 inimest, kes ei elanud oma unistuste elu, et mõista, mis on nende ühised jooned. Samuti küsitleti rohkem kui 500 miljonäril, et aru saada, mis on nende ühised jooned. Jõuti järeldusele, et on 13 edukust garanteerivat printsiipi ja 31 ebaedu põhjustavat faktorit. Neid teadmisi arvesse võttes ja järjekindlalt rakendades on igaühel võimalik jõuda soovitud tulemusteni.