Noorte Vabamu feministlikus lugemisringis on teemaks naiste töökoormus

Etteantud soovituslikuks lugemisvaraks on sel korral Natalja Baranskaja 1970. aastal ilmunud raamat «Nädalast nädalasse». Baranskaja kirjeldab nädalat naise elus Nõukogude Eestis, illustreerides hästi ühiskonna ja tööandja ootuseid ning naise õlule langevat koormust majapidamise ülal hoidmisel. Baranskaja on raamatu kohta öelnud, et allutas ainest oma enese ning täiskasvanud tütre elust. Raamat on saadaval erinevates raamatukogudes.