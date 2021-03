«Kui otsida, on elus väga palju sellist, mida esimese hooga ei näe. Otsijast saab leidja ja leida on palju rohkem, kui me ette kujutada oskame. Suur osa meist kasvab käima tuttavat etteaimatavat rada: kool, karjäär ja kui veab, siis vaheaasta, palgatõus. See kogemus määratleb meid, aga see pole meie. Meie eksistentsis on palju enamat, see, kes me oleme sügaval sisimas. Meie hing. Selle hingega ühendust saades saame teada, et meel ja keha on võimelised palju enamaks. Oleme valgusolendid, kel on sünniga kaasa antud vaim ja hing. On aeg äratada üles tõeline jõud, mis on meie kõigi sees olemas,» kirjutab Wim Hof oma raamatus.