Terapeut selgitab, kuidas suhtumist muuta ja koroonapiiranguid enda kasuks pöörata

Enam ei saa olla nii, et igal koolivaheajal reisime lastega soojale maale, see normaalsus on lõppenud. «Ja kas see oligi normaalne, et lapsed ei saanud meie tavapärast külma ilma nautida, vaid pakiti lennukile ja viidi nautima sooja kliimat?» küsib terapeut. «Tänavune talv on pakkunud rohkelt lumerõõme ja tegevusvõimalusi». Pille Teearu sõnul on tore vaadata lumememmede fotosid Facebookis, sest talv on andnud võimalusi tegutseda koos lastega.