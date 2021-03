Sünge muinaslugu kahest targast inimesest, kes ei suuda leppida oma minevikuga

Kirjastustelt Tänapäev on ilmunud Ann Patchetti «Hollandi maja». See on lugu kaotatud paradiisist ja vääramatust jõust, mis sunnib kaevuma sügavale sellesse, mida tähendab meie jaoks pärilikkus, armastus ja andestus, millisena me tahame ennast näha ja kes me tegelikult oleme.