Werner Bergengrueni muhedad jutud 19. sajandi Tallinnast said uue kuue

Juba muistsest ajast on teada, et Toompea on vana Kalevi kalm, mille kandis kivihaaval kokku tema leinav naine Linda. Nii on haud Tallinna alguseks. Kuid Tallinn pole raskemeelne linn ja raskemeelsed pole ka Werner Bergengrueni jutud. Otse vastupidi ‒ igal surmal on oma naer, nagu autor ütleb.