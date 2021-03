Ilmus USAs ja Aasias jõulist vastukaja pälvinud Amy Chua isiklik lugu «Ematiigri võitlus»

Kui kaugele saab, tohib või peab minema, et laste eeldusi ja andeid arendada? Etniliste konfliktide ning üleilmastumise eksperdi Amy Chua isiklik ja puudutav raamat on pälvinud nii USAs kui ka Aasias jõulist vastukaja.

««Ematiigri võitlus» on intrigeeriv ja kaasahaarav jutustus laste kasvatamisest nn Aasia ja Lääne kasvatuskultuuride pingeväljal. Kes teab, mis on lapsele kõige parem – kas vanem, laps ise või ümbritsev kogukond?» arutleb raamatu soovitaja Marge Varma, Postimehe haridusportaali toimetaja. «Kas on üldse võimalik valida konkreetne kasvatusviis ja seda järjekindlalt ellu rakendada? See on tähelepanuväärne sissevaade haridusäreva ema igapäevaellu, mis pakub palju mõtteainest ja ärgitab kirglikke arutelusid kindlasti ka Eestis.»