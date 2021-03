Produktiivselt eesmärkide poole: kuidas paremini aega planeerida?

Millistele tegevustele sa kõige rohkem keskendud?

Üks paremaid olulise-ebaolulise eristamise viise, mida Tokko kasutanud on, pärineb Stephen R. Covey raamatust «Väga efektiivse inimese 7 harjumust».

Roland Tokko, «12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma». FOTO: Raamat

Covey ütleb, et paljud inimesed tegelevad väga suure osa oma päevast esimeses kastikeses nimetatud asjadega ehk pideva tulekahjude kustutamise ja probleemide jooksva lahendamisega. See on aga üks peamisi stressi ja läbipõlemise põhjustajaid.

Mida teevad edukad ajaplaneerijad?

Nad panustavad suurema osa ajast teise kasti tegevustele. Miks? Tokko selgitab, et need võivad tulevikus sinu elu tunduvalt lihtsustada ja ennetada tulekahjusid. «Võin öelda, et selline prioriteetide andmine tegevustele on mind aidanud mitme suure eesmärgi täitmisel. Ma planeerin neid tegevusi igale nädalale ja alustan päeva alati just nende tööde tegemisest,» toob ta näite oma kogemustest.

Kui su tegemised seda vähegi võimaldavad, siis sea kõige olulisemate ja süvenemist vajavate tööde ajaks telefon hääletule režiimile ja pane kinni ka kõik muud segajad, nagu Facebook või e-kirjakast. Kõnedes ja kirjades on üldiselt teiste inimeste soov panna sind tegema nende jaoks kasulikke asju. Nii et tegele sellise kommunikatsiooniga alles siis, kui su enda olulised asjad on tehtud. Alati ei ole see muidugi võimalik, aga enamasti siiski on.

«Mõistan ka seda, kui keeruline on ennast sundida vähem pakiliste asjadega tegelema, sest oleme ju harjunud pidevalt tulekahju kustutama. Kui see käib ka sinu kohta, siis pole sa ehk lihtsalt kunagi mõelnudki sellele, et tegelikult ei juhtu mitte midagi, kui sa kirjadele kohe ei vasta,» kinnitab ta.

Planeeri iga nädal vähemalt üks tegevus, mis sind eesmärgile lähemale aitab, ja pane see kalendrisse. Tee kõik, et see töö tehtud saaks, ehkki tulemust sa kohe ei näe. Väiksed sammud annavad kokku suure.

Tee rohkem seda, mida naudid

Tokko sõnul on see oluline, sest kajastub väga selgelt sinu produktiivsuses: mida rohkem sa teed seda, mis sulle meeldib, seda kiiremini ja efektiivsemalt sa neid asju teed. Oled kindlasti tähele pannud, et kui tegeled millegi meeldivaga, ei pane tähelegi, kuidas aeg lendab. Kui oled aga sunnitud tegelema vähem meeldivate asjadega, venib aeg kohutavalt ja töö ei edene üldse. Mida vähem selliste asjadega tegelema pead, seda parem.

«Iga tegevuse jaoks, mis sulle ei meeldi, olemas keegi, kellele see meeldib. Paraku teevad paljud inimesed seda, mida nad teha ei tahaks. Nad on rahulolematud. Nad ei julge töölt ära tulla ja valdkonda vahetada, sest arvavad, et ei leia midagi paremat, või on neil hirm muudatuste ees. Kui kõik inimesed laseksid lahti sellest, mis neile ei meeldi, ja hakkaksid tegema seda, mis neile päriselt meeldib, siis oleks kogu maailm õnnelikum paik,» tõdeb ta.

Võimenda seda, mis toimib

Kuidas olla produktiivsem? Kui sul on juba toimiv mudel, siis püüa leida võimalusi, kuidas seda laiendada ja võimendada. Mõtle sellele, kuidas saada ühekordse panuse pealt palju rohkem tulemit.