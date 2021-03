Michael Rosen pani oma koroonakannatused kirja: raamat on sellest, mis tunne on peaaegu ära surra

Aasta tagasi, vahetult enne haigestumist võttis Michael Rosen avalikult sõna eakate kaitseks ja rääkis ühes telesaates, et vanadel inimestel on täpselt samasugune õigus elada nagu teistel ja tore on olla 74-aastane. «Tõenäoliselt imesin samal ajal endale viirust sisse,» sõnab ta nüüd. Roseni sõnul on idee, et teatud inimesed on vähemväärtuslikud või et nende surmadest pole nii kahju, esmalt solvav isiklikul tasandil, aga see võib olla väga ohtlikult libe tee ka kogu ühiskonna jaoks. «Teatud mõtted on meil kõigil varjatud terviseprobleemid. See ongi elu.»