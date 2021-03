Jessica Simpson soovitab: 4 raamatut meeldetuletamiseks, mis elus päriselt oluline on

««Normaalsed inimesed» on üks kõige realistlikumaid ja südamlikumaid kujutusi sellest, kuidas noor armastus universaalses, haavatavas südames pakitseb,» ütleb Simpson. See on lugu täiskasvanuks saamise ilust ja valust ning esimestest armastusest koos kõigi selle tõusude ja mõõnadega. Jessica Simpsoni meelest on raamatu tegelastele lihtne kaasa tunda, sest nad elavad läbi palju sellist, mida lugeja isegi oma elus kogeb.