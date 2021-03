Kas viiskümmend dollarit ühe needuse eest maksta on õiglane hind?

Hüppan Causeway Bays trammilt maha. Siinsamas kiirteeviadukti all pesitseb käputäis vanu naisi, igaühel oma pisike altar. Altarid on kaetud tiigri- ja draakonikujudega, mille nina all põlevad viirukid, ja pomelitega, millest turritavad välja pikad peenikesed küünlad. Nii mõnegi pomeli küljel on näha pisikesed hambajäljed. Rottide omad – ega nemad jumalat tunne. Praegugi piilub üks neist altari taga, kuni vanatädi teda märkab ja sussiga äsab. Rott kiirustab minema, nii et oleks peaaegu saba maha unustanud. Vana naine vangutab pead, pühib sussi vastu püksisäärt puhtaks ja küsib minult, mis teenust ma soovin.

Teele Rebane, «Minu Hongkong. Veel õli tulle!». FOTO: Petrone Print

«Mis teenust te pakute?» küsin vastu. Vanatädi viipab hiinakeelsele sildile oma selja taga. Seletan kehvas hiina keeles, et ma ei oska hiina keelt lugeda, kui juba jookseb ligi kõrvalputka tädi ja asub tõlkima. «Me võime su vaenlasele needuse peale panna,» naeratab ta nagu reklaamis.

«Vaenlasele? Mul ei ole vaenlasi.»

Tädi rehmab käega.

«Kindlasti on! Igaühel on vaenlasi.»

Ma pole selles nii kindel.

«Kas te õnnistusi ei tee?»

«Muidugi teen!» vastab ta säravalt. «Aga praegu on parim aastaaeg just needuste jaoks. Ma soovitan praegu pigem needusi panna,» seletab ta, nagu räägiks arbuusidest ja apelsinidest.

«Mis see needus ühele inimesele teeb?» küsin.

«Halbu asju,» vastab tädi silmi suureks ajades.

«Mis asju?»

«Sa ei taha teada,» vastab ta ja raputab pead. Ja juba tirib ta mind varrukatpidi oma altari ette istuma. Teine naine vangutab taas pead ja istub pettunult maha, saades aru, et ta klient löödi just üle.

«Ainult viiskümmend dollarit! Ja ma panen needuse peale ükskõik kellele,» teadustab ta uhkelt.

See on nii ahvatlev pakkumine, et ma ei suuda sellele vastu panna, ehkki ühtegi otsest vaenlast ma välja mõelda ei suuda. Vanatädi patsutab pisikest pitsut ja käsib mul maha istuda. Kössitan ebastabiilsel taburetil ja sordin läbi mälestusi, et leida keegi, kes on needuse ära teeninud. Ähmaselt meenub mingi kutt, kes ühele sõbrannale kunagi liiga tegi. Otsustan, et ta on paras ohver. Seletan tädile, kellele soovin needust peale panna. Tädi pilgutab silma: «Väga hea valik!»

Ta ulatab mulle viiruki ja käsib tiigri poole kummardada. Surun käed palveks kokku ja naaldun ette, muretsedes, et süütan oma juuksed mõne küünlaga. Seejärel palub ta mul ohvri nime paberile kirjutada. Maalin poisi nime suurelt üle paberi ja ulatan selle tädile tagasi. Ta istub minu kõrvale maha ja võtab välja siledaks pekstud puupaku. Ta asetab paberi ohvri nimega pakule ja hakkab seda sussiga taguma. Vana naine peksab nii kõvasti, et kogu ta keha rappub. Sussi matsatused kajavad viadukti all ja mööduvad inimesed peatuvad, et näha, mis kära see on. Tunnen piinlikkust. Siin ma istun, keset Hongkongi kesklinna, ja lasen needust panna mingile poisile, keda kohtasin kord ühel peol. Kõik möödakäijad kindlasti mõtlevad, et olen kohutav inimene. Aga vastupidi. Nii mõnigi tõstab pöidla või noogutab heakskiitvalt, ju mõeldes, et panen needuse peale mõnele koletisele ja maailmast saab parem koht. Naeratan ebakindlalt ja suunan pilgu maha.

Tädi on paberi nüüdseks sodiks peksnud. Sellest pole järel peaaegu midagi ja ta naeratab võidurõõmsalt, mulle samal ajal silma vaadates. Ta palub mul pabertiigrit toita, et tal kõht täis oleks ja et ta kellelegi peale ohvri haiget ei teeks. Toidan krepp-paberist elukat, tädi aina noogutab innustavalt kaasa. Lõpuks palub ta mul silmad uuesti sulgeda ja käed palveks tõsta. Seejärel süütab ta järelejäänud paberitükid põlema ja lausub loitsu.

Ulatan talle viiekümnedollarilise. Ta naeratab laialt, patsutab mind õlale ja ütleb: «Kas tunned, kuidas maailm näeb helgem välja! Nagu raskus oleks õlgadelt tõstetud.» Aga ainuke raskus mu õlal on tema väike matsakas käsi. Noogutan ja naeratan viisakalt.

«Millal see needus toimima peaks hakkama? Kohe, või läheb sellega veidi aega?»

Tädi vaadab taevasse, justkui otsiks sealt vastust, ehkki meie kohal on vaid viadukt.