Kas sa oled «platsipuhastaja»? See isiksusetüüp ei usu, et on olemas õnnelikud juhused

Neid omadusi on 13 ja seda selleks, et jääks meelde, et ei ole olemas sellist asja nagu õnnelik juhus. On tingimused ja tulemused ja kui on soovi, siis on mõlemaid võimalik kontrollida. Kui aga tahad õnnele lootma jääda, siis soovitab Grover teha, nagu tegi suur Wilt Chamberlain – tema nimelt uskus, et 13 polnud ebaõnne number mitte tema jaoks, vaid tema vastaste jaoks. Just nii platsipuhastaja mõtlebki.