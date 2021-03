Karl Martin Sinijärv soovitab: raamatud, mis päris kähku ilmapilti avardavad

Ma pole kunagi liiga virtuaalne inimisik olnud, eelistan elavat suhtlust, on todagi terake liiast. Sotsiaalvõrgustikes jokutamisele kuluva aja jooksul jõuab läbi lugeda mitu raamatut. Ühtlasi olen veendunud, et senisel kujul see netivärk kaua ei kesta, ta on liiga ressursimahukas nii energia kui lolluse suhtes. Kas keeratakse osa kinni või hakatakse rämedat raha küsima. Umbes nagu veega võiks olla – pang päevas on tasuta, edasi maksad natuke, kümnendast pangest alates on võimalik, aga väga kallis. Eks me näe.

Samuti näen, et digi on vorm, mitte sisu. Mõnegi võimalusega oleme harjunud nõnda, et tähelegi ei pane. Kunas viimati telefoniarvet pangas maksmas käisid, kunas telefoniraamatut kasutasid? Või paberentsüklopeediat, et midagi teada saada? Jah, kui on hädasti vaja Usbeki NSV rahvakirjanikke või parteifunktsionäre leida, on mõnus vana ENE tolmu alt välja võtta. Ta on väga tolmune. Meie asi on noile uutele võimalustele vana hea sisu sisse toppida.