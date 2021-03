Kolme lapse isa Illimar Pilt: elu ühe lapsega tundus ikka kukepiss võrreldes sellega, mis kahega toimus

«Ühe lapsega sai papsi ametit mõnuga harjutatud. Vahepeal tundus ikka päris kreisi. Eriti need perioodid, kui magada ei saanud. Mingil momendil sai Merimee jalad alla ja siis läks kuidagi kergemaks. Laps muutus iseseisvamaks ja tekkisid need hetked, kus said põnni juba mitmeks tunniks vanavanemate hoole alla jätta. Oleks isegi ehk ööseks saanud jätta, aga noh, esimene laps ja siis oled hirmus hell nende asjadega,» kirjutab ta.

Armastus realiseerub lastena

Illimar Pilt «Mees 4. Kõik on võimalik». FOTO: Jes kirjastus

See kergem hingamine pani unustama eelnevad beebindusaja väljakutsed ja armastuse leegid said taas lõkkele puhkeda. «Mul on selline elufilosoofia, et kui kahe inimese vahel on nii palju armastust, et see enam sisse ära ei mahu, realiseerub see lastena. Meil seda armastust oli mõnuga,» kirjutab Pilt, sest varsti ilmus areenile teine beebi, Elanora. Täielik mässaja juba sünnihetkest saadik. Kohe pärast emaüsast väljumist tõstis ta rusika kõrgele õhku ja tegi kõva karjausega kogu maailmale teatavaks: «Hoidke alt, pässid! Mina olen kohal!»

Pere kutsub Elanorat teda vahepeal hüüdnimega Tank. Illimar nendib, et muidu kutsuks Lammutaja Ralfiks, aga tüdrukule nagu ei sobi. Tegevusala on neil tegelastel aga üldiselt sarnane. Ilma vahendeid valimata sõidab ta kõigist ja kõigest üle, kui eesmärk silme ees. Temas möllab tõeline vaba mässajahing, mida puuri ei saa ega tohi panna.

Nüüd läks alles õige elu lahti!

«Me olime vahepeal ära unustanud, mis asi see titeperiood on. Nüüd läks alles õige elu lahti. Ühe lapsega tundus, et mugavustsoon on ikka kõvasti piire laiendanud. Kujuta ette, et seisad näiteks keset Eesti südant. Kuskil seal Paide vallitorni all. Enne lapsi tundus, et mugavustsooni piir jääb linna piiridesse. Ühe lapsega nihutati see kõvasti kaugemale, kuskile Eesti piiride taha. Kahe väikse lapsega, kellest üks on veel poolearuga kaheaastane ja teine abitu imik, pistetakse see mugavustsoon sellesse samusesse vallitorni, mis seejärel raketina valguskiirusel otse avakosmosesse saadeti,» kirjeldab ta värvikalt.