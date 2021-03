Karl Martin Sinijärve raamatusoovitus: tüütust on vähe, tarkust on rohkem

Käsper on vanakooli mees. Paberraamatute ja klassikalise kirjanduse austaja. Ma pole küsinud, aga usutavasti meeldib talle ka arhitektuur, mis on paika laotud enne Jüri Kuuskemaa sündi. Ja kui ta juhiks autot, sõidaks ta ilmselt Volvoga või Volgaga.

Käsper lammutab siin-seal täie rauaga, ega tal automaatset respekti vanema kirjanduse suhtes ei ole. Ja seda on põnev jälgida, kuna ta teab, millest kirjutab. Kohati vast kiidab mõnd teksti üle, ent jäägu loojale ta maitse ja vabadus. Äge ongi, et kohati tahaks kirglikult vastu vaielda ja teinekord sulavõina nõusse jääda, samas igav ei hakka hetkekski. No vast ehk paaril korral, kui tekst veidi tüütuks tampimiseks läheb (tuleb ju ka kriitiline olla). Tüütust on siin vähe, tarkust on rohkem.