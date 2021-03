Tänane päev on teie päralt. Lülitage minevik välja! Tegelegu minevik ise oma surnutega. Lülitage välja eilsed päevad, mis tirivad rumalaid oma tolmusesse sügavikku. See, kes kannab täna peale eilse ka homse päeva raskust, ei pea kaua vastu. Eraldage tulevik endast sama selgelt kui minevik. Oluline tulevik on see, mis juhtub praegu, homset pole olemas. Lunastus saabud täna. Tuleviku pärast muretsev inimene raiskab energiat ning teda saadab närvilisus ja stress.

Hea mõtteviis tegeleb põhjuste ja tagajärgedega ning viib loogiliste ja konstruktiivsete plaanide loomiseni, halb mõtteviis aga pinge, närvilisuse ja stressini.

Igal juhul mõelge homse peale. Valmistuge tulevikuks hoolega, mõelge ja analüüsige kõik hoolikalt läbi ning planeerige olulisi asju. Kuid ärge muretsege.

Üks kõige kurvemaid asju, mida inimloomuse kohta teame, on see, et me kõik tavatseme elamist edasi lükata. Unistame imelisest roosiaiast silmapiiril, selle asemel et nautida roose, mis õitsevad meie akende all. Mõistame tihti liiga hilja, et elu koosneb kangast, mis on kootud tundidest ja päevadest.

Enamik inimesi elabki nii – heietab mälestusi moosist, mida sõi eile, ja muretseb moosi pärast, mida hakkab sööma homme, selle asemel, et kohe praegu saia peale paksult moosi määrida.

Meie kõige väärtuslikum vara on praegune hetk. See on ainus varandus, mis meil on kindlalt olemas.

Muretsemise kõige halvem omadus on võime takistada meid keskendumast. Kui muretseme, hüppavad mõtted peas ringi ja kaotame võime otsustada. Kui aga sunnime end otsa vaatama halvimale, mis võib juhtuda, ja sellega mõttes lepime, saame oma hägustest ja ebamäärastest hirmudest lahti ning viime ennast olekusse, kus oleme võimelised probleemile keskenduma. Kui oleme halvimaga leppinud, pole meil enam midagi kaotada ja see tähendab automaatselt seda, et meil on kõik võita!

Miljonid inimesed on oma elu purustanud raevuka kaosega, keeldudes päästma rusude alt seda, mida oleks veel päästa saanud. Selle asemel et oma elu otsast peale alustada, astuvad nad vihasesse ja kibedasse võitlusesse saatusega ning langevad lõpuks jõuetu melanhoolia ohvriks.