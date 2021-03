Emily St. John Mandel soovitab: raamat, mis aitab mõtteid pandeemialt mujale juhtida

«Ma loen harvuharva raamatuid mitu korda, aga «Ahvirannikut» olen lugenud juba kolm korda,» rääkis ta väljaandele Time. «Raamat seob mind õnnelikuma ajaga, sest loomulikult mäletan ma selle lugemist enne pandeemiat. Samuti saab raamat alguse Briti Columbiast, kust ma pärit olen. Mu pere on siiani seal. Pandeemia tõttu pole ma neid 15 kuud näinud. Sealsest keskkonnast raamatu lugemine pakub mulle omamoodi lohutust.»

«Ahvirannik» on jutustus ühe indiaani perekonna lagunemisest ja leinast, see on lugu täiskasvanuks saamise raskustest. Läbi noorukese Lisa Hilli silmade avaneb maailm, milles elavad tänapäeva indiaanlased, kus lääne kultuur põimub igipõliste traditsioonide ja uskumustega.