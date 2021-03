Nippe, kuidas pidada muljetavaldav kõne, mis lõpeb aplausiga

Too kohe alguses sisse huumorit. See annab edasi olulise sõnumi: ma kavatsen teid kõvasti mõtlema panna… aga see on lõbus. Me higistame ja naerame koos.

Lisa mõni naljalugu. Ehk midagi sellist, mis paljastab sinu seotuse kogu teemaga. See lisab inimlikkust. Kui inimesed teavad, miks see teema sind puudutab, on nad valmis tähelepanelikumalt kuulama.

Lisa eredaid näiteid. Kui ma tahaksin sind veenda, et väline reaalsus ei ole mitte midagi sellist, nagu sa arvad olevat, siis näitaksin alustuseks ehk mõnd väga head optilist illusiooni. See, et miski nii näib, ei tee seda veel tõeseks.

Kasuta kolmanda osapoole kinnitust. «Olen aastaid neid andmeid jälginud koos oma kolleegidega Harvardi ülikoolist. Oleme ühiselt järeldanud, et see on tõene.» Või: «Ja seepärast ei esinda seda väidet mina üksi; iga kaheaastase poja ema teab, et see on tõsi.» Selliseid väiteid tuleb hoolikalt kohelda, sest kumbki ei ole iseenesest kehtiv väide, vaid võib olenevalt publiku koosseisust väidet veenvamaks muuta.