«Kapten Aluspüksi» autori lasteraamat eemaldati trükist passiivse rassismi tõttu

Lasteraamat «The Adventures of Ook and Gluk: Kung-Fu Cavemen from the Future» (Ooki ja Gluki seiklused: Kung-Fu koopainimesed tulevikust) ilmus esimest korda 2010. aastal. Pildiraamatu peategelasteks on kaks koopameest, kes rändavad aastasse 2222 ja kohtavad seal võitluskunstide instruktorit Meister Wongi.

«Tunnistame ühiselt, et see raamat põlistab passiivset rassismi,» vahendab The Guardian kirjastuse Scholastik teadaannet, et nad otsustasid koos autoriga raamatu müügist eemaldada ja kustutada kodulehelt ka kõik teosega seotud info. «Meil on selle tõsise vea pärast sügavalt kahju.»

Dav Pilkey avaldas oma Youtube’i kanalil video kirjast, milles palub vabandust. Ta selgitab, et plaanis koomiksis demonstreerida mitmekesisust, võrdsust ja vägivallatut konflikti lahendamist. «Kuid sel nädalal juhiti minu tähelepanu sellele, et raamat sisaldab ka kahjulikke rassilisi stereotüüpe ja passiivselt rassistlikke kujundeid,» märkis ta. «Tahtsin kasutada võimalust, et selle eest avalikult vabandada. See oli ja on vale ning kahjulik minu Aasia lugejaile, sõpradele ja perele ning kõigile Aasia inimestele. Ma loodan, et teie, minu lugejad, suudate mulle andestada, ja õpite minu vigadest, et isegi tahtmatud ja passiivsed stereotüübid ning rassism on kõigile kahjulikud. Ma vabandan ja luban, et teen paremini.»

Kirjastuse ja autori teadaanne saabus pärast seda, kui Korea-Ameerika kahe lapse isa Billy Kim algatas petitsiooni, et nõuda Pilkeylt Wongi kujutamise pärast vabandust. Kim kõneles telefoni teel nii kirjastuse toimetaja kui kirjaniku endaga, kes tema ja ta lapse käest vabandust palus. Kuigi isal on vabanduste üle hea meel, on tema sõnul kahju juba tehtud. Mehe selgitusel on selle raamatuga lastele õpetatud, et rassistlikud pildid on lubatud ja isegi naljakad. «Just selline passiivne rassism on aidanud kaasa ameeriklaste Aasia-vihale ja igapäevaste eelarvamuste kestvusele,» sõnas ta.