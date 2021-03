Raadiohääl Lauri Hermann soovitab motiveerivat raamatut jalgpallitreener Jürgen Kloppist

Palju avastamisrõõmu ja motivatsiooni

«Ma pole see tüüp, kes suudaks hapukurgihooajal vanu mänge korduses üha uuesti ja uuesti üle vaadata, sestap jagus palju põnevat avastamisrõõmu Kloppi raamatust. Eks see oligi rohkem aja küsimus, millal selle lugemiseni jõuan. Kohe kui hea tuttav Aet Süvari kuulutas, et tema töö selle raamatu tõlkijana on tehtud ja see on nüüd eestikeelsena väljas, tuli leida esimene sobiv hetk. Aasta algus on raamatute jaoks alati soodne aeg, sest kaua sa seal väljas külma ilma trotsid ning ega tubaseidki tegevusi just üleliia palju pole,» kommenteerib Hermann.

Raphael Honigstein, «Klopp. Täie auruga». FOTO: Raamat

Hermanni sõnul oli tegu korraliku motivatsioonilaksuga. «Soovitan kõigile, kes on motivatsiooniotsinguil!» räägib ta ja lisab, et Jürgen Kloppi lugu ja käekäik utsitab pingutama ja edasi rühkima.

Näiteks «Rocky» filmisaagat on peetud läbi aegade parimaks filmiliseks motiveerijaks ning mitmed isegi tunnustatud treenerid on oma sportlasi viinud kinno just Rocky’t vaatama (ka muide Dortmundi mängumehed käisid üheskoos 2006. aastal valminud sarja kuuendat filmi «Rocky Balboa» vaatamas). Hermann sõnab, et Kloppi lugu on just samasugune tuhkatriinulugu. Sajandi alguse esimesel hooajal leidis väljakumängija Klopp end ühel hetkel oma meeskonnakaaslasi juhendamas ning saatis korda tõelise ime - mutta vajunud underdog Mainz alistas kindla favoriidi Duisburgi.

«Edasine on juba ilus ja helge spordimuinasjutt ning kellele siis muinaslood ei meeldiks. Jah, mind motiveerivad tihtilugu nii mõned filmid kui laulud, kuid selline lugu elust enesest on tõeliselt liigutav ja annab ka usku suurelt unistada,» muljetab ta.

Kui midagi teha, siis täiega!

Hermannile meeldis, et raamatus oli kirjeldatud Kloppi kui tõeliselt emotsionaalset tüüpi, kes ta kahtlemata ka on. «Teeb silmad ette kõigile teistele treeneritele, keda tean,» nendib ta. «Väravatähistamisele Kloppi stiilis on raamatus ruumi leitud ning paneb imestama, miks teised treenerid nii siiralt ja lapsemeelselt oma rõõmu välja ei näita. Tundub, et ka naeratus on justkui Kloppi näole valatud ja mitte miski teda ei kõiguta. Ehk on veidi kohatu end seesuguse suurkujuga võrrelda, kuid tore on seda siiski teha ja ühiseid jooni leida. Kõikvõimalikel sportlikel üritustel muutun ka mina eriti valjuhäälseks ega suuda emotsioone tagasi hoida. Hääl on pärast muidugi ära karjutud, kuid kui midagi teha, siis täiega!»

Eriti nauditavad olid Hermani jaoks ka Kloppi pressikonverentsid ja ta kinnitab, et igav ei hakka. «Ka mulle ei meeldi igavaid asju teha. Ka oma töös peab alati olema põnev ja lõbus,» rõhutab ta.