Aili Paju uuest raamatust «Tagasi Tuulemaale»: näen, kui erinevad on linna- ja maainimesed

Raamatus väljendub autori südamevalu Eesti maa ja rahva tuleviku pärast. «35 aastat tagasi ostsin endale maakodu ja sellest ajast saadik olen pool aastast elanud maal ja pool linnas. Elu maal võlus mind oma loodusläheduse ja siirusega. Näen, kui erinevad on linna- ja maainimesed. Linnas on suhtlemine anonüümne, maal on inimesed avatud, abivalmid, tunnevad üksteist ja suhtlevad omavahel. Samas näen, kui armetus olukorras elu maal tegelikult on. See maainimeste siirus ja otsekohesus ajendas mind kirjutama raamatut «Tagasi Tuulemaale»,» räägib Aili Paju raamatu tagamaadest. «Eestlased on maarahvas ja meile on ajalooliselt omane ühistunne. Vanasti tehti Eesti taludes kõik suuremad tööd ära talgutega, nõukaaeg oma sovhooside ja kolhoosidega lõhkus selle kõik ära.»