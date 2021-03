Tom Walsberg annab nõu: kuidas säilitada tööl eluterve pohhuism?

Töö ei tohiks õnnetuks teha

Eluterve pohhuist teeb aeg-ajalt töökaaslastele kingitusi, isegi kui nad arvavad, et ta on lollakas ja kahtlustavad, et ta tahab neilt midagi. Ta usub, et iga inimese sees on raadio, mida saab häälestada komplimentide, kingituste ja südamlikkusega positiivsele lainele.

Kui eluterve pohhuist on juba üle mitme kuu töö juures õnnetu ja ei taha sinna minna, siis ta annab endale ise kinga. Poogen, et tea ei tea, mis edasi saab.

Eluterve pohhuist teab, et kõik on võimalik. Seega ta ei lepi olukordadega, mis teda päevast päeva muserdavad. Suva, et see on hirmus ja ebamugav, ta võtab ette muutuse.

Eluterve pohhuist teab, et kui keegi ütleb talle «EI», siis see ei tähenda, et seda asja ei saa teha. See tähendab lihtsalt, et seda asja ei saa teha koos selle inimesega. Suva. Proovime kellegi teisega.

Eluterve pohhuist teab, et kui ta ei vii täide oma unistusi, siis palgatakse ta kellegi poolt kellegi teise unistusi täitma.

Eluterve pohhuist teab, et kui ta kohe pihta ei hakka, siis aasta pärast ta mõtleb, et ta oleks võinud juba aasta tagasi alustada.

Eluterve pohhuist ei loe päevi, aga ta teeb nii, et kõik päevad loeksid!

Lugu eluterve pohhuisti vana-vana-vanavanaisast ja tema pojast umbes kolmsada aastat tagasi

Oli üks suve kõige kuumemaid päevi ja isa ja poeg rändasid koos vana kiitsaka hobusekronuga Võrust Tallinnasse. Isa eelistas kõndida hobuse kõrval, kui ta poeg sõitis hobusega. Nad möödusid rahvahulgast ja üks neist ütles pahaselt: «Näe, isekas noor poiss sõidab hobusega samal ajal kui tema vana isa peab kõndima hobuse kõrval. Milline ärahellitatud laps!» Isa ei tahtnud tekitada teistes pahameelt ja nüüd ronis ise hobuse selga, kui poeg vantsis kronu kõrval. Nad möödusid uuest rahvahulgast kuulsid: «No see on ikka haletsusväärne. Vaene noor poiss peab kõndima palava päikese käes, kui ta isa mõnuleb hobuse seljas. See mees peaks häbi pärast maa alla vajuma! Milline südametu isa!» Siis istusid mõlemad hobuse selga ja läksid edasi, kuni möödusid jälle rahvahulgast. «Näe mees ja poeg piinavad vana hobust! Sunnivad teda kandma kahte inimest korraga. Neid peaks looma piinamise eest vanglasse saatma! Millised õudsed inimesed!» Seejärel isa mõtles mõtles, et ainuke viis mitte teisi ärritada on siis kui nad mõlemad kõnnivad hobuse kõrval. Jälle nad möödusid rahvahulgast ja kuulsid naeru! «Näe lollakaid! Nad on nii lollid, et mõlemad kõnnivad lõõmava päikese käes, higist tilkumas ja kumbki neist ei sõida istu hobuse seljas.» Sellest ajast peale oli nii isal kui ta pojal teiste arvamusest täiesti kama-kaks.

Elutervel pohhuistil on poogen, kui laps teeb midagi jaburat, kui see kellelegi liiga ei tee. Ta teab, et last saab ainult suunata meelitades muudele tegevustele, aga mida rohkem last keelata midagi teha, seda rohkem ta tahab just seda teha.