10 uut südantsoojendavat naistekat, millega suvele vastu minna

Charlotte Bishopi võimalused New Yorgis on ammendunud. Töölt vallandatu, laostunu ja musta nimekirja sattununa on ta sunnitud naasma haavu lakkuma kodulinna Hope Lakeʼi. Kuigi ta arvab, et leiab eest armetu paiga, kus pole midagi peale hakata, on ta meeldivalt üllatunud, kui satub saginat täis jõudsalt kasvavasse linna.

Ta kavatseb jääda sinna ainult nii kauaks, kuni teenib piisavalt raha, et New Yorki tagasi kolida. Ta ei tohiks taastada suhteid ei lapsepõlvesõprade ega ka armastatud vanaemaga. Ta ei tohiks leida unelmate tööd kohaliku lillepoe juhatajana. Ja päris kindlasti ei tohiks ta armuda mitte ühte, vaid lausa kahte Hope Lakeʼi paipoissi: üks neist populaarne inglise keele õpetaja keskkoolis, teine linnakese võluv arst.

Mida peab tegema tüdruk, kes ei suuda valida kahe mehe ja kahe linna vahel?

***

Clare Chambers, «Väikesed naudingud». FOTO: Rahva Raamat

Tõlkinud Tiina Viil

Kirjastus Rahva Raamat

2021

1957. aasta Kagu-Londoni äärelinnas. Jean Swinney läheneb neljakümnele, on kohaliku ajakirja juures uudislugude toimetaja, armastuses pettunud ning elab üsna piiratud elu koos oma sõjaka emaga. Elu, millest pääsemine näib võimatu.

Kui toimetusse saabub kiri noorelt šveitslannalt Gretchen Tilburylt, kes väidab, et tema tütar on neitsist sündinud, jääb Jeani hooleks välja uurida, kas naine on tõeline ime või petis. Mida rohkem Jean asja uurib, seda rohkem hakkab tema enda elu põimuma Tilburyde omaga. Gretchenist on saanud tema sõber ja naise toredast tütrest Margaretist otsekui tema kasulaps. Ja kuigi Jean ei plaani armuda Gretcheni abikaasasse, üllatab mees teda oma vaikse vaimukuse, intelligentsi ja lahkusega - ning kui Jean armub, armub ta jäägitult.

Aga mees on abielus Jeani sõbraga, kes on peategelane loos, mida naine ajalehe jaoks uurib; loos, mis näib nende kõigi elusid järjest enam mõjutavat. Ometi ei suuda Jean loobuda mõttest, et võiks lõpuks ometi kogeda suurt õnne.

Kuid see õnn ei tule tasuta ja selle hind osutub talumatuks.

***

Santa Montefiore, «Salatunnid». FOTO: Kirjastus Varrak

Tõlkinud Tiina Viil

Sari «Varraku ajaviiteromaan»

Kirjastus Varrak

2021

Uhke ja veidi hirmuäratav Arethusa Clayton on surnud. Kõiki üllatab tema viimne soov, et ta tuhastataks ja tuhk puistataks Iirimaale Deverilli lossi juurde. «Las tuul viib mu kaasa ja leebe vihm uhub mu Iirimaa mulda, kust ma pärinen. Ja antagu andeks mu patud» – nii kirjutab ta oma testamendis.