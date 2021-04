Pamela Maran: kui jääd unistama, siis muutud osavamaks unistamises. Kui kirjutad, muutud osavamaks kirjutamises

«Eesti vanaisade lood ja salatarkused» on pilkuhaaravate portreefotodega raamat, milles 66 Eesti vanaisa pajatavad oma elust Ohhoota mere äärest Kanadani, Tšornobõli katastroofi ja Mordva vangielu seikadest, aga ka Angola kalandusretkedest. Mehed räägivad sõjast, pattudest, võitudest, kaotustest, kosmilistest arusaamadest, universumi saladustest ja isegi võitmatust armastusest. Pamela Marani kirja pandud lood ajavad nutma, naerma, panevad mõtlema, tundma ja üdini kaasa elama.

Pamela Maran. FOTO: Konstantin Sednev

1. Kas mäletad oma esimest kirjutamiskatsetust? Mis see oli?

Ma lõin luuletusi umbes 5-6-aastaselt. Mõnikord kirjutas ema need üles, sest ma ise ei kirjutanud veel, aga enamasti õppisin need pähe. Neid üllitisi nimetaksin esimesteks loomingulisteks katsetusteks.

2. Mida soovitad inimestel praegu kodus lugeda, et vaimse tervise eest hoolt kanda?

Rick Hanson ja Richard Mendius «Buddha aju». Lugesin seda aastaid tagasi inglise keeles ja mul on hea meel, et see on nüüd ka eesti keelde tõlgitud. Väärt lugemine, kes ei taha filosoofilist eneseabijuttu, vaid usaldavad teadust.

Ram Dass, «Ole praegu siin». Neile, kellele meeldivad filosoofilised soovitused ühes isiklike lugude jutustamisega.

Eckhart Tolle, «Siin ja praegu: kohaloleku jõud». Need, kes on valmis, need naudivad. Kes pole valmis, jõuavad selleni hiljem.

Ning soovitaksin isegi «Eesti vanaemade lood ja salatarkused» ning «Eesti vanaisade lood ja salatarkused» läbi lugeda. Pärast neid lugusid võib vaadata oma elule ja ajale, milles oleme, ning tõdeda, et meil on endiselt ikka pagana hästi kõik.

3. Kas oled saanud kirjutamiseks häid nõuandeid teistelt autoritelt? Mis on kõige parem soovitus, mis oled kunagi kuulnud?

Kuna ma olen rohkem omaette tegutseja, siis minu nõuandjateks on raamatud. Ägedamaks kirjutamisalaseks raamatuks on mulle olnud Stephen Kingi «On writing». Kogu paksu raamatu suur ja lihtne tarkus on: lihtsalt kirjuta.

Me kõik oskame istuda laua taga ja mõelda, kui äge oleks see või too idee. Reaalselt saavutavad edu need, kes tegutsevad ega vannu alla, kui edu ei saabu kohe. Kirjuta, kirjuta, kirjuta, kirjuta. See, mida teed, selles muutud sa pidevalt paremaks. Kui jääd unistama, siis muutud osavamaks unistamises. Kui kirjutad, muutud osavamaks kirjutamises. Lihtne!

4. Kui suur sõnaõigus oli sul raamatu välimuse kujundamisel ja kas oled lõpptulemusega rahul?