Tia Navi uus lasteraamat «Kimalane Karla ootab vihma» õpetab märkama

Lastekirjanik harjus kimalase külaskäikudega ja hakkas neid isegi ootama. «Umbes samal ajal idanes mõte kirjutada lastele raamat kimalasest, kes tulutult ringi tiirutab, sest kõikjal on igav liiv ja tühi muru. Putukate-mutukate ning taimede maailm on põnev, kuid et kogu see rikkus maamunal püsiks, on vaja õppida imepärast loodust meie ümber märkama ja armastama,» märgib autor.